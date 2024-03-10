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В Бразилии сообщили, что осужденный за изнасилование Дани Алвес покончил с собой

Журналист Альбукерке сообщил, что футболист Дани Алвес покончил с собой

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Alberto Estevez/Reuters

Бразильский журналист Пауло Альбукерке на своей странице в социальной сети X сообщил, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой.

«До меня доходит информация о том, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он.

На журналиста подписаны 11,7 тыс. человек. Аккаунт BBO Sports, у которого более 500 тыс. подписчиков в социальной сети X (Ранее Twitter) процитировал информацию Альбукерке о смерти Алвеса. При этом СМИ Бразилии пока никак не комментируют эту информацию.

22 февраля 2024 года Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба в Барселоне, которое он совершил в декабре 2023 года. Провинциальный суд Барселоны приговорил его к 4,5 года тюремного заключения, пяти годам условно, а также к штрафу €150 тысяч в пользу пострадавшей.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о совершенном насилии.

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира после его заключения под стражу. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося. Алвес выступал за «Барселону», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ».

Ранее вандалы изуродовали статую в честь футболиста-насильника.

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