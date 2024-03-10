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Названы команды, которые будут бороться за медали чемпионата России

Кобелев: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» должны бороться за пьедестал

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев рассказал, какие команды, по его мнению, будут претендовать на медали по итогам текущего сезона российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«В любом случае, «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» должны бороться за пьедестал. На сегодняшний день ничего не изменилось, «Краснодар» оступился, «Зенит» свою игру выиграл, а в случае победы «Динамо» будет ещё интереснее», — заявил Кобелев.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», который в 20-м туре обыграл «Урал» со счетом 4:1. В активе подопечных Сергея Семака 40 очков. На балл от лидера отстает «Краснодар», который свой матч 20-го тура РПЛ проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Московское «Динамо» замыкает тройку лучших, имея в активе 38 баллов после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

«Спартак» — пятый. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 очко, красно-белые всего на балл отстают от идущего четвертым ЦСКА, и имеют матч 20-го тура в запасе.

Ранее появилась информация, что в регламент РПЛ внесут изменения.

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