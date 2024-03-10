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В «Ростове» не увидели судейского заговора против «Краснодара»

В «Ростове» заявили о недовольстве судейством в матче с «Краснодаром»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился размышлениями о работе судейской бригады во главе с Василием Казарцевым в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», отметив, что помарки были в обе стороны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не увидел какой-то предвзятости в матче. Помарки, может быть, какие-то и были. У нас тоже были недовольства по некоторым моментам, но это игра и эмоции. Пока на холодную голову не пересмотришь матч, не надо делать никаких высказываний», — заявил Рыскин.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба. После матча главный тренер «быков» Владимир Ивич заявил, что судейством против его команды им пытаются «показать, где их место».

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

Ранее Ивич ответил на критику комментатора.

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