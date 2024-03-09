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Экс-игрок ЦСКА об Акинфееве: надо вовремя уйти

Бывший игрок ЦСКА Масалитин об Акинфееве: надо вовремя уйти

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что голкипер клуба Игорь Акинфеев является легендой, но ему надо будет вовремя уйти, передает Legalbet.

«Если он начнет пропускать бабочки, то будет поговорка: от любви до ненависти один шаг. Сегодня ты кумир, а пропускать начнешь, то будут свистеть. Это уже будет психологически тяжело», — сказал Масалитин.

Голкипер армейцев на последних минутах матча против самарских «Крыльев Советов» отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. На втором месте по этому показателю идут Роман Березовский и Александр Беленов, на счету которых по 14 отраженных пенальти.

Также Акинфеев провел 250-й матч без пропущенных мячей, что тоже является рекордом. На втором месте идет Сергей Рыжиков, который провел 134 матча без пропущенных мячей.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

В составе ЦСКА точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль.

Ранее стало известно, за счет чего ЦСКА одолел «Крылья Советов».

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