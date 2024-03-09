В «Ахмате» назвали незаслуженным поражение в матче с «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко после проигранного матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его команда провела неплохую по качеству игру. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Считаю, что, несмотря на поражение, мы очень качественно подготовились к игре, четко понимали, как играть в среднем блоке, как организовывать атаку, на что делать акцент, как переводить мяч вперед. Если бы у нас в первом тайме было больше точности, то мы бы могли момента два реализовать и сейчас мы бы говорили о совсем другом результате. В плане структуры считаю, что мы были лучше. Не хватило целостности, очень жаль уезжать отсюда с нулем очков. Незаслуженное поражение, по моему мнению», — заявил Ромащенко.

Игра «Динамо» — «Ахмат» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Луис Чавес и Константин Тюкавин. В самом конце первого тайма вторую желтую карточку получил игрок «Ахмата» Евгений Харин.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», набрав 39 очков.

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