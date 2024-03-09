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«Торпедо» вылетело из Кубка Гагарина, уступив СКА

«Торпедо» уступило СКА в пятом матче серии и вылетело из Кубка Гагарина

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Владимир Песня/РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» уступило петербургскому СКА в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина и выбыло из турнира.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

В составе победителей точными бросками отметились Сергей Толчинский, Григорий Кузьмин и Артем Сергеев. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу команды с берегов Невы.

«Торпедо» ни разу не выигрывало Кубок Гагарина. СКА является двукратным обладателем трофея.

В следующий раунд соревнований уже вышли екатеринбургский «Автомобилист», ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и омский «Авангард».

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона.

ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2. В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. За «Ак Барс» забил Александр Радулов.

Ранее экс-хоккеист Алексей Терещенко заявил, что «Локомотив» может далеко пройти в Кубке Гагарина.

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