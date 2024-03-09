Названа самая интересная пара первого раунда Кубка Гагарина

Бывший вратарь «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов заявил, что пара «Салавата» и челябинского «Трактора» является самой интересной в первом круге Кубка Гагарина, передает Legalbet.

«Подбор хоккеистов у «Салавата» и «Трактора» очень равный. Много драк. Игра получается кость в кость. Наверное, эту пару можно назвать самой интересной в первом раунде», — сказал Гаврилов.

«Трактор» лидирует в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующий поединок состоится в Челябинске 10 марта. Команды выйдут на лед в 14.30 по московскому времени.

«Трактор» не имеет в своей истории побед в Кубке Гагарина. «Салават Юлаев» выигрывал трофей в 2011 году.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24. Обе команды вылетели в этом сезоне уже в первом раунде плей-офф.

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