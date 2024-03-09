Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая интересная пара первого раунда Кубка Гагарина

Хоккеист Гаврилов: в плей-офф интересно смотреть за парой «Салават» — «Трактор»

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший вратарь «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов заявил, что пара «Салавата» и челябинского «Трактора» является самой интересной в первом круге Кубка Гагарина, передает Legalbet.

«Подбор хоккеистов у «Салавата» и «Трактора» очень равный. Много драк. Игра получается кость в кость. Наверное, эту пару можно назвать самой интересной в первом раунде», — сказал Гаврилов.

«Трактор» лидирует в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующий поединок состоится в Челябинске 10 марта. Команды выйдут на лед в 14.30 по московскому времени.

«Трактор» не имеет в своей истории побед в Кубке Гагарина. «Салават Юлаев» выигрывал трофей в 2011 году.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24. Обе команды вылетели в этом сезоне уже в первом раунде плей-офф.

Ранее был назван хоккеист, который украсил бы любую команду КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами