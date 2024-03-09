В Кремле заявили, что Олимпийское движение, лишенное России, беднеет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Олимпийское движение беднеет без России, передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», — сказал Песков.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее Николай Валуев заявил, что МОК очень боится российских спортсменов.