Иностранный болельщик оскорбил на пресс-конференции российского бойца UFC

Иностранный фанат оскорбил российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна на пресс-конференции, которая прошла перед турниром UFC 299, передает Sport24.

«Какие у тебя планы после того, как тебя нокаутирует Чарльз Оливейра? Иди в жопу», — сказал иностранный фанат.

«Ты будешь расстроен на UFC 300», — ответил Царукян.

Оливейра и Царукян встретятся друг с другом в апреле 2024 года на турнире UFC 300. Для российского бойца этот поединок станет 24-м в карьере (20 побед, 3 поражения). Оливейра провел 44 боя, в которых одержал 34 победы.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут.

18 июня 2023 года Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал победу в поединке.

Ранее Царукян объяснил, почему выходит на ринг под флагом другой страны.