Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный болельщик оскорбил на пресс-конференции российского бойца UFC

Иностранный болельщик оскорбил российского бойца UFC Царукяна

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Иностранный фанат оскорбил российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна на пресс-конференции, которая прошла перед турниром UFC 299, передает Sport24.

«Какие у тебя планы после того, как тебя нокаутирует Чарльз Оливейра? Иди в жопу», — сказал иностранный фанат.

«Ты будешь расстроен на UFC 300», — ответил Царукян.

Оливейра и Царукян встретятся друг с другом в апреле 2024 года на турнире UFC 300. Для российского бойца этот поединок станет 24-м в карьере (20 побед, 3 поражения). Оливейра провел 44 боя, в которых одержал 34 победы.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут.

18 июня 2023 года Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал победу в поединке.

Ранее Царукян объяснил, почему выходит на ринг под флагом другой страны.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами