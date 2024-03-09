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Чемпион мира назвал главную причину вылета ЦСКА из Кубка Гагарина

Хоккеиста Сушинского не удивил вылет ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

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ХК СКА

Бывщий хоккеист Максим Сушинский прокомментировал вылет московского ЦСКА от ярославского «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина, передает «Чемпионат».

«ЦСКА весь сезон лихорадило, так что ничего удивительного. Не сказать, что армейцы прямо наелись от двух чемпионств подряд, но очень мало свежей крови. Можно было подразбавить команду», — сказал Сушинский.

Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. За ЦСКА отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.

Ранее в КХЛ произошло историческое событие.

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