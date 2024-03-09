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Уткин оскорбил Вяльбе после ее слов о причинах завала лыжниц

Комментатор Уткин осудил Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе после ее слов о причинах массового завала лыжниц на Спартакиаде.

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — написал Уткин.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Вяльбе заявила, что завал случился из-за низкого уровня лыжниц.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее причиной завала лыжниц на Спартакиаде назвали испуг спортсменок

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