Вяльбе связала массовый завал на Спартакиаде с низким уровнем лыжниц

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что завал на Спартакиаде случился из-за низкого уровня лыжниц. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала Вяльбе.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Вяльбе рассказала, что после завала в больнице остается одна лыжница. Всего изначально было госпитализировано 17 спортсменок.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

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