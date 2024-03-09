Пригожин объяснил, почему фигурное катание популярнее футбола в России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о самом популярном виде спорта в России.

«Фигурное катание cделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в cтране, но при этом не очень уcпешен на международной арене. Мне кажетcя, еще хоккей и художеcтвенная гимнаcтика, потому что им выделяетcя очень много внимания в чаcти популяризации», — заявил Пригожин.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее двух российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг.