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Россиянин вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв 65-й ракетке мира

Теннисист Хачанов проиграл Уайлду и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

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Issei Kato/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов уступил Тьяго Уайлду из Бразилии во втором круге турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:5 в пользу бразильца. В следующем круге Уайлд сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который обыграл в трех сетах представителя Чили Николаса Харри.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 6 марта и продлится до 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале 2023 года россиянина Даниила Медведева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карен Хачанов занимает 15-е место, Тьяго Уайлд расположился на 65-й строчке.

24 февраля Хачанов стал победителем турнира ATP 250 в Дохе. Это шестой титул ATP в карьере россиянина.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Рублев разгромил Маррея на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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