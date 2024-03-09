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Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга»

Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» за поражение от «Вашингтона»

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками команды после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Pens Inside Scoop.

«Нам нужно просто играть усердно для болельщиков. Мы все понимаем, что это не лучший вечер для нас, и я хочу извиниться перед болельщиками, потому что они платят за билеты, они приходят на арену и видят этот хоккей. Нам нужно играть еще лучше.

Мы должны помогать поддерживать друг друга. Может быть, сейчас, после дедлайна, ребята уже не чувствуют давления и, возможно, немного расслабятся и будут играть лучше. У нас нет больших шансов, но мы все еще верим, что у нас есть шанс попасть в плей-офф», – сказал Малкин.

Встреча прошла в ночь на 8 марта по московскому времени на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась победой «столичных» со счетом 6:0.

Голами отметились Том Уилсон, Александр Овечкин, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер, Иван Мирошниченко и Сонни Милано.

«Вашингтон» набрал 67 очков в 61 матче и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» с 64 баллами после 61 игры опустились на седьмую строчку.

Ранее гол российского хоккеиста принес «Колорадо» победу в НХЛ.

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