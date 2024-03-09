Джошуа раскрыл, с кем хочет провести бой после победы над Нганну

Британский боксер Энтону Джошуа после победы над камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну поделился размышлениями о своем следующем сопернике. Его слова приводит Sport24.

«Моя команда формирует мое будущее. Я здесь только для того, чтобы драться. Вернусь в свою клетку — выйду, когда придет время сражаться. Я просто хочу драться. Поединок с победителем боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри? Да, мне это интересно», — сказал Джошуа после боя.

Поединок завершился уже во втором раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокаут. До этого Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. В 2012 году он завоевал золотую олимпийскую медаль на Играх в Лондоне. Всего он провел 31 поединок, в которых он одержал 28 побед (25 — нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На момент ухода из организации занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Он провел второй поединок по правилам бокса, первый бой для камерунского спортсмена также завершился поражением.

Ранее Нганну извинился за поражение нокаутом от Джошуа.