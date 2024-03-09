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Нганну извинился за поражение нокаутом от Джошуа

Нганну о поражении от Джошуа: извините, ребята, я вас всех подвел

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Reuters

Камерунский боец Фрэнсис Нганну на своей странице в социальной сети обратился к своим фанатам после поражения от британского боксера Энтони Джошуа и принес им извинения.

«Извините, ребята, я вас всех подвел. Сегодня был плохой день на ринге, но завтра будет новый. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал Нганну.

Поединок завершился уже во втором раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокаут. До этого Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. В 2012 году он завоевал золотую олимпийскую медаль на Играх в Лондоне. Всего он провел 31 поединок, в которых он одержал 28 побед (25 — нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На момент ухода из организации занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Он провел второй поединок по правилам бокса, первый бой для камерунского спортсмена также завершился поражением.

Ранее Джошуа объяснил свою победу над Нганну.

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