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«Радует отличная игра в таком возрасте»: чемпион Игр оценил результативность Овечкина

Экс-хоккеист Каменский: желаю, чтоб Овечкин забивал в каждом матче и нас радовал

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хочу пожелать Александру таких же успехов, какие он показывает в этом году. Чтобы он забивал в каждом матче и нас радовал, а 2024 год стал самым успешным. Не доказывал, а показывал тот хоккей, в который играл всю карьеру. Очень радует, что в таком возрасте Александр показывает такую отличную игру», — сказал Каменский.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 58 матчах, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

В ночь на 8 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» (6:0). Овечкин отметился голом. Благодаря этому россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1531 (840 шайб и 691 результативная передача) в 1405 играх.

По этому показателю 38-летний россиянин сравнялся с Полом Коффи (1531 очко в 1409 матчах) и разделил с ним 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

Рекордсменом НХЛ по очкам является легендарный канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 встречах). Среди действующих хоккеистов НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

Ранее российский игрок «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на дебютный гол в НХЛ.

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