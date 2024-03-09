Рублев разгромил Маррея на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, обыграв британского спортсмена Энди Маррея.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1. Рублев девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Маррея пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем круге Рублев встретится с победителем матча Брэндон Накашима — Иржи Легечка.

Российский теннисист занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Несколько дней назад он попал в крупный скандал на турнире ATP-500 в Дубае.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе. Позднее ATP вернула Рублеву рейтинговые очки и заработанные призовые, которые были отобраны из-за дисквалификации.

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