Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев разгромил Маррея на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Маррея

close
100%
EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, обыграв британского спортсмена Энди Маррея.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1. Рублев девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Маррея пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем круге Рублев встретится с победителем матча Брэндон Накашима — Иржи Легечка.

Российский теннисист занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Несколько дней назад он попал в крупный скандал на турнире ATP-500 в Дубае.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе. Позднее ATP вернула Рублеву рейтинговые очки и заработанные призовые, которые были отобраны из-за дисквалификации.

Ранее была названа причина, почему женский теннис объективно уступает мужскому.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами