Джошуа нокаутировал Нганну

Англичанин Энтони Джошуа одержал победу над камерунцем Фрэнсисом Нганну в главном поединке боксерского турнира под названием «Нокаутирующий хаос».

Поединок завершился уже во втором раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокаут. До этого Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. В 2012 году он завоевал золотую олимпийскую медаль на Играх в Лондоне. Всего он провел 31 поединок, в которых он одержал 28 побед (25 — нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На момент ухода из организации занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Он провел второй поединок по правилам бокса, первый бой для камерунского спортсмена также завершился поражением.

Ранее российский боксер проиграл бой за титул WBA.