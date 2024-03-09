Российский боксер проиграл бой за титул WBA

Российский боксер Магомед Курбанов проиграл бой за звание чемпиона мира WBA в первом среднем весе. Его соперником был представитель Узбекистана Исраил Мадримов.

Поединок, который состоялся в рамках боксерского турнира под названием «Нокаутирующий хаос», завершился поражением Курбанова нокаутом в пятом раунде.

Примечательно, что для российского спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого он 25 выходил на ринг и одерживал победу в каждом поединке. Перед боем с Мадримовым Курбанов одолел раздельным решением Мишеля Соро 6 мая 2023 года.

Его соперник остался непобежденным — на счету Мадримова десять побед в десяти поединках, семь из которых были одержаны досрочно. Также один его бой был завершен ничейным результатом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира.

В главном поединке вечера бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа сражается с выходцем из смешанных единоборств, экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Их бой начнется ориентировочно в 01:30 по московскому времени.

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