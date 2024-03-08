Прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту массового завала лыжниц во время масс-старта, который прошел в рамках Спартакиады. Об этом прокуратура Краснодарского края сообщила в своем Telegram-канале.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», — говорится в сообщении.

Соревнования проходили в селе Эстосадок (Краснодарский край).

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после массового завала спортсменок на Спартакиаде в больнице остается одна спортсменка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде.