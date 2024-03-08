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Тренер хоккейного ЦСКА объяснил вылет команды из Кубка Гагарина

Тренер ХК ЦСКА Федоров о вылете из Кубка Гагарина: результат закономерен

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров назвал закономерным вылет своей команды на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива», передает РИА Новости.

«Для нас было сложно показать уровень, который плей-офф и такая команда, как «Локомотив», требуют. Поэтому результат закономерен. Многое надо проанализировать и обдумать, как жить дальше», — сказал Федоров.

Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. За ЦСКА отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.

Ранее в КХЛ произошло историческое событие.

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