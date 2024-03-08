Российский хоккеист «Вашингтона» перешел в «Каролину»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал хоккеистом «Каролины». Об этом на сайте команды заявил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

«Евгений привнесет в наш состав еще больше опыта в плей-офф. Мы рады дать ему возможность начать все заново в «Каролине», — сказал Уодделл.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Кузнецов провел тренировку в фарм-клубе «Вашингтона».