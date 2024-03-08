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Лидер РПЛ «Краснодар» проиграл «Ростову»

Лидер чемпионата России «Краснодар» уступил на выезде «Ростову»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», который является лидером турнира, уступил на выезде «Ростову».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте идет московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом», а «Ростов» померится силами с «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее лучшего бомбардира московского ЦСКА обвинили в меркантильности.

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