Действующий обладатель Кубка Гагарина вылетел в первом раунде текущего сезона

Московский ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля.
В составе победителей точными бросками отметились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. За ЦСКА отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.
Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.
«Ак Барс» уступил в серии екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.
Ранее в IIHF рассказали о диалоге с ФХР.