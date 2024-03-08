Российского хоккеиста «Вашингтона» обменяют в «Каролину»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов будет обменян в «Каролину». Об этом сообщил журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

Россиянина обменяют на выбор в третьем раунде драфта 2025 года. Россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги 2010 года под общим 26-м номером.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал о разговоре с Кузнецовым.