Погодные условия не противоречили регламенту гонки, где случился массовый завал

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов заявил, что гонку, в которой произошел массовый завал лыжниц, можно было провести из-за того, что погодные условия не противоречили регламенту, передает ТАСС.

Гонка прошла в рамках Спартакиады.

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам. У одной спортсменки перелом предплечья. Вторая лыжница получила травму головы. Спортсменку с травмой головы оставили в больнице для наблюдения», — сказал Беломестнов.

Соревнования проходили в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады.