Легендарный боксер Майк Тайсон объяснил, почему он согласился на бой против Джейка Пола

Легендарный боксе Майк Тайсон в интервью Netflix заявил, что он планирует нокаутировать популярного блогера Джейка Пола.

«Я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса. А теперь я планирую нокаутировать его», — сказал Тайсон.

Также Тайсон отметил, что с нетерпением ждет бой против Пола.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 20 июля 2024 года.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Российский боец Федор Емельяненко ранее заявил, что хотел бы провести бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Ожидается, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, хотя изначально он планировался в России.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

Ранее Федору Емельяненко не советовали драться с Майком Тайсоном.