Появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде

Видео массового завала лыжниц на Спартакиаде попало на видео. Кадры с места соревнований опубликовал Telegram-канал «Радиолыжи».

На кадрах видно, что инцидент произошел на спуске, а над трассой был густой туман.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.