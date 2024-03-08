Количество пострадавших в завале на Спартакиаде лыжниц увеличилось до 18

В массовом завале на Спартакиаде пострадали 18 лыжниц, передает Telegram-канал 112.

«Количество пострадавших лыжниц при массовом падении на соревнованиях в Сочи увеличилось до 18», — говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы. Позднее РИА Новости уточнило, что в больницу попали не менее девяти спортсменок.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Мать одной из лыжниц заявила, что требует наказать организаторов соревнований.

Ранее сообщалось, что после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады