Акинфеев обновил два рекорда РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда.

Голкипер армейцев на последних минутах матча отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. На втором месте по этому показателю идут Роман Березовский и Александр Беленов, на счету которых по 14 отраженных пенальти.

Также Акинфеев провел 250-й матч без пропущенных мячей, что тоже является рекордом. На втором месте идет Сергей Рыжиков, который провел 134 матча без пропущенных мячей.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

В составе ЦСКА точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

На первом месте располагается «Краснодар», имея в активе 39 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте. Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 35 баллов.

Ранее у ЦСКА разглядели нехватку концентрации.