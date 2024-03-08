После массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады

Лыжный мужской масс-старт на 15 км в рамках зимней Спартакиады учащихся, который должен был пройти 8 марта, отменен после массового завала в соревнованиях среди девушек, передает ТАСС.

«Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы. Позднее РИА Новости уточнило, что в больницу попали не менее девяти спортсменок.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Елена Вяльбе не увидела причин для переноса гонки, в ходе которой лыжницы получили травмы.