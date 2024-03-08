В больницу госпитализировали не менее девяти лыжниц после завала на Спартакиаде

За медицинской помощью в больницу после завала в масс-старте на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся были вынуждены обратиться не менее девяти лыжниц, которые принимали участие в гонке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются организаторы, обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.