Канчельскис: «Ливерпуль» не упустит своего в матче против «Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис рассказал о преимуществе «Ливерпуля» перед «Манчестер Сити» в преддверии их очного противостояния в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит ODDS.ru.

«В матче против «Манчестер Сити» «Ливерпуль» не упустит своего. Их разделяет одно очко, и, безусловно, будет напряженная игра. На «Энфилде» всегда тяжело играть. Потому что на своем поле команда Клоппа играет дисциплинированно, и в этом плане у «Ливерпуля» есть небольшое преимущество», — заявил он.

При этом Канчельскис отметил, что «Манчестер Сити» всегда доминирует в АПЛ, поэтому даст бой своему сопернику в предстоящем поединке.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют 10 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:45 по московскому времени.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Юргена Клоппа набрали 63 очка после 27 матчей и занимают первое место в турнирной таблице. Футболисты Хосепа Гвардиолы идут на втором месте в турнирной таблице, имея всего на очко меньше.

Ранее Клопп назвал единственного игрока в мире, кому готов сделать поблажки.