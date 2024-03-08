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Двух российских легкоатлеток из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг

Двух российских легкоатлеток дисквалифицировали на основании базы данных LIMS

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российские легкоатлетки Екатерина Кузнецова (Зюганова) и Виктория Сударушкина получили дисквалификации на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Толкательницу ядра Кузнецову дисквалифицировали из-за использования (или попытку) запрещенной субстанции или метода. Ее дисквалификация завершится в 2026 году, поскольку в зачет пошел период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2015 года, в который она также отбывала дисквалификацию на нарушения антидопинговых правил.

Метательница копья Сударушкина дисквалифицирована из-за того же нарушения. Она будет отстранена до 20 февраля 2028 года.

Наказания были вынесены на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году Всемирному антидопинговому агентству (WADA) передал информатор Григорий Родченков.

С января 2016 года Родченков проживает в США. Он является информатором Всемирного антидопингового агентства. 7 февраля он заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских атлетов как минимум на 10 лет.

Ранее сообщалось, что ISU продолжит проверки Камилы Валиевой на допинг после дисквалификации.

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