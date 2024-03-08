Промес испугался за свою карьеру из-за дела о наркотиках

Бывший генеральный директор московского «Спартака» рассказал о словах нападающего красно-белых Квинси Промеса, которые касались уголовного дела о наркотрафике, фигурантом которого является игрок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Нидерланды и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день», — рассказал Мележиков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол.