Вылечившийся от рака российский игрок «Вашингтона» стал третьей звездой матча НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко был признан третьей звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась разгромной победой «столичных» со счетом 6:0, а Мирошниченко оформил гол, который стал для него дебютным в НХЛ.

Мирошниченко был вызван из фарм-клуба «Херши Беарс» 26 февраля. При этом до игры с «Пингвинз» нападающий находился в запасе. Всего в активе форварда пять матчей в НХЛ.

1 мая 2023 года Мирошниченко официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Он заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ, и присоединился к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Первой звездой признан вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 39 бросков в створ. Вторая звезда — форвард «столичных» Дилан Строум, который оформил ассистентский хет-трик.

Ранее Александр Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с дебютным голом в НХЛ.