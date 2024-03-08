Месси и Суарес спасли «Интер Майами» от поражения

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвилоом» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе «Нэшвилла» голами отметился Джейкоб Шаффелбург (4-я минута, 46-я). У «Интера» мячи забили Лионель Месси (52-я) и Луис Суарес (95-я). Ответная игра состоится 14 марта, на стадионе «Интера».

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции MLS, записав в свой актив семь очков.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

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