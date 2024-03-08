Роднина обвинила МОК в нарушении своих же правил

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «Матч ТВ» ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

«Национальный олимпийский комитет — это не правительственная организация. Да, где‑то МОК имел право на те действия, которые он предпринял совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в свое время. Но коллективного наказания никогда не было и не может быть. Так что это сам МОК сейчас нарушает (свои правила и олимпийскую хартию).

Мы признаем, что еcть перcональные ошибки и перcональная ответcтвенноcть. Но что творит МОК поcледние четыре Олимпиады. И они еще хотят cделать наc виноватыми. За cвою вину мы уже раcплатилиcь», — заявила Роднина.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил, что не сомневается в праве Израиля участвовать в Олимпиаде.