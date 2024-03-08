Российский хоккеист забросил свою дебютную шайбу в карьере в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», эта шайба стала для россиянина дебютной в лиге.

Счет в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» после 7-й минуты третьего периода — 6:0 в пользу «столичных». Помимо Мирошниченко голами отметились Александр Овечкин, Том Уилсон, Ник Дженсен и Хендрикс Лапьер и Сонни Милано.

Мирошниченко был вызван из фарм-клуба «Херши Беарс» 26 февраля. При этом до игры с «Пингвинз» нападающий находился в запасе. Всего в активе форварда пять матчей в НХЛ.

1 мая 2023 года Мирошниченко официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Он заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ, и присоединился к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее Овечкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ.