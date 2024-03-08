Овечкин сократил отставание от Гретцки

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

38-летний форвард отметился голом в матче с «Питтсбург Пингвинз». Это 840-я шайба россиянина. На счету Гретцки 894 гола.

Счет в матче с «Питтсбургом» после 11-й минуты второго периода 4:0 в пользу «столичных». Помимо Овечкина голами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен и Хендрикс Лапьер.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 58 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

7 марта хоккеист сборной Чехии и казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин назвал Александра Овечкина своим другом.

Яшкин играл за «Кэпиталз» с 2018 по 2019 год. Также он выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Аризону». С 2023 года чех защищает цвета «Ак Барса».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее жена Овечкина объяснила слабую результативность мужа.