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Фигуристка Туктамышева пошутила, что устает от секса

Фигуристка Туктамышева заявила, что не видит смысла говорить о сексе

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liza_tuktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась на YouTube-канале Евгении Медведевой, что давно не затрагивала тему секса.

«В 2018-м я говорила, что могу заниматься сексом хоть каждый день? Через пять лет уже не остаюсь при том же мнении. Реже, ха-ха. Устаю.

Я как-то вообще давно не говорила на тему секса. Я просто иногда не вижу в этом смысла. То есть — окей да, все знают, что люди занимаются сексом и все. Ну что ее мусолить, что в том такого? Я не знаю того, что в этой теме меня раскрывает, как личность, — заявила Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева рассказала о преследующем ее мужчине.

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