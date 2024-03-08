Тарасова назвала хамством обвинения Баха в адрес России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

«Ему не надо нас упрекать ни в чем. Так ни с кем не разбирались, как с нами разбираются все время. Российское правительство — не его правительство. Мы уважительно относимся к тем людям, которых избирает та или иная страна.

Что это за хамство он себе позволяет? Кто ему позволил так говорить о российском правительстве? Как глава МОК, он должен знать, что российские спортсмены всегда выигрывали, выигрывают и будут выигрывать Олимпийские игры, потому что наше правительство предоставляет нам условия для развития таланта», — заявила Тарасова.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Валуев ответил на обвинения главы МОК, сравнив его с Байденом.