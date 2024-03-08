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Жена Овечкина объяснила слабую результативность мужа

Жена Овечкина заявила, что ее муж не стал играть хуже в этом сезоне НХЛ

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Kyle Ross/Reuters

Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу»

«Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем. — «Газета.Ru») сейчас не играет. Это тот хоккеист, с которым у Саши особая «химия». С ним ему всегда было удобно играть, он много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без него тренер часто менял ему центральных, искал подходящего. По заброшенным шайбам на первом месте в «Вашингтоне» идет Строум — так посмотрите, сколько из этих голов с Сашиных передач.

Если посмотреть на нашу команду, Саша все равно первый по очкам. Фактор удачи все равно сказывается — иногда она бывает, иногда нет. Я бы видела, если бы он играл плохо, не двигался, не бросал. Но то, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом. Просто не летела шайба в ворота. Не знаю, что это — отсутствие удачи или что-то другое. Но я была уверена, что пройдет время — и начнет залетать», — заявила Шубская.

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

Всего в текущем сезоне НХЛ российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет в ночь на 8 марта и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ранее хоккеист сборной Чехии назвал Овечкина своим другом.

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