Валуев ответил на обвинения главы МОК, сравнив его с Байденом

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

«Тут байденовщина уже какая-то, откровенно говоря. Шапка на воре горит, пятая точка в кресле шкворчит. Хотя вроде по возрасту должен в здравом уме быть еще», — заявил Валуев.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Захарова заявила, что Бах поддался влиянию США.