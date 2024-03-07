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«Авангард» сенсационно не смог выиграть четвертый матч в серии плей-офф с «Ладой»

«Лада» разгромила «Авангард» и сократила отставание в серии плей-офф

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В матче 1/8 финала Кубка Гагарина тольяттинская «Лада» встречалась с омским «Авангардом» и одержала разгромную победу со счетом 4:1.

Никита Попугаев открыл счет на 16-й минуте встречи. Затем Рид Буше смог отыграть одну шайбу в начале второго периода. Через несколько минут Скотт Космачук снова вывел тольяттинцев вперед.

В заключительном периоде подопечные Олега Браташа дважды поразили ворота «Авангарда». Отличились Никита Попугаев (дубль) и Бабенко Егор (в пустые ворота).

После этой игры счет в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Следующий матч между этими соперниками пройдет 9 марта в Омске. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» добрался до полуфинала, а «Лада» играла в 1/8 ВХЛ, где уступила АКМ.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о своем отношении к бритью бороды во время плей-офф КХЛ.

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