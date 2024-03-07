Валиевой предрекли скорое завершение карьеры

Мастер спорта международного класса и тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что не верит в возвращение Камилы Валиевой после отбытия четырехлетней дисквалификации на соревнования.

По ее словам, 17-летняя спортсменка вряд ли сможет сохранить свою форму без тренировок на льду, которые запрещены судом.

«Без тренировок на льду держать себя в форме невозможно. И альтернативу ледовым тренировкам придумать невозможно, потому что если бы это так, то, я думаю, что каждый второй спортсмен так бы и поступал. Возвращение Камилы на соревновательный лед — это очень сложная задача для нее. Лично я в это не очень верю», — заявила Гербольдт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

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