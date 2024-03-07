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«Ред Булл» отстранил сотрудницу, обвинившую главу команды в домогательствах

«Ред Булл» уволил сотрудницу, обвинившую главу команды Хорнера в домогательствах

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Global Look Press

Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая главу команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в домогательствах, 4 марта была уволена из компании. Об этом сообщает Sky News.

«Мы не можем комментировать ситуацию, поскольку это внутреннее дело», — цитирует представителя «Ред Булл» издание.

Сообщается, что сотрудницу отстранили с сохранением заработной платы.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

28 февраля «Ред Булл» вынес официальное решение по делу главы команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера. Он был оправдан по итогам внутреннего расследования, которое провела головная компания. С него были сняты все обвинения, и он продолжит занимать должность руководителя гоночного коллектива.

Хорнер работает в «Ред Булл» с 2004 года. В 2010 году команда сделала «золотой дубль» (победа в Кубке конструкторов и завоевание Феттелем звания чемпиона мира) .

Ранее Хорнер обвинил отца трехкратного чемпиона в скандале с домогательствами.

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