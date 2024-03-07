Исключение Валиевой из сборной назвали неприятной ситуацией

Мастер спорта международного класса и тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что исключение из списка членов национальной сборной России влечет для спортсмена несколько негативных последствий.

«Национальная сборная России — это команда спортсменов, которая представляет страну на соревнованиях, после исключения из состава Камила больше не является ее участником и лишается тех привилегий, которые есть у членов сборной. Любой спортсмен стремится попасть в состав своей сборной, это всегда очень престижно, почетно и значимо. Так что, безусловно, исключение из сборной — это неприятная ситуация», — заявила Гербольдт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что ее несколько дней преследовал мужчина.